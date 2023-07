Der niederländische Ministerpräsident Rutte nach einer Pressekonferenz, in der er den Bruch der Koalitionsregierung bekannt gegeben hat (IMAGO / ANP / Phil Nijhuis)

Er werde bei einer Neuwahl nicht mehr als Kandidat seiner Partei VVD für eine fünfte Amtszeit zur Verfügung stehen und die Politik verlassen, sagte Rutte in Den Haag.

Der 56-jährige ist seit knapp 13 Jahren Regierungschef der Niederlande und damit der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte des Landes. Ruttes Mitte-Rechts-Koalition war an Meinungsverschiedenheiten über die Asylpolitik gescheitert. Seine rechtsliberale VVD hatte gefordert, den Familiennachzug für Flüchtlinge einzuschränken, zwei ihrer Koalitionspartner lehnten dies ab.

Das Thema Migration dürfte im bevorstehenden Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Linke Oppositionsparteien kündigten an, im Wahlkampf auch auf andere Themen zu setzen, die Rutte ihrer Meinung nach vernachlässigt hat - vom Klimawandel über den Wohnungsmangel bis zur Zukunft der niederländischen Landwirtschaft. Die Neuwahl könnte der rechtspopulistischen Bauern- und Bürgerbewegung Auftrieb geben, die bei den Regionalwahlen im Frühjahr auf Anhieb stärkste Kraft wurde.

