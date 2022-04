Carrie Lam (MAXPPP, dpa picture-alliance)

Wie die 64-Jährige vor der Presse erklärte, wird sie Ende Juni in den Ruhestand gehen. Ihre Entscheidung sei bereits vor geraumer Zeit gefallen. Lam dankte der kommunistischen Führung in Peking für deren Respekt und Vertrauen in ihre Arbeit in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Damit beendete die umstrittene Politikerin Spekulationen, ob sie noch einmal antritt. In ihre fünfjährige Amtszeit fielen anhaltende Massenproteste. Der Beginn von Lams Regierungszeit war geprägt von der Übergabe der Staatshohheit der ehemals britischen Kronkolonie an die Volksrepublik. Dies führte zu einer Einschränkung der politischen Freiheiten und zur Unterdrückung der demokratischen Opposition in Hongkong.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.