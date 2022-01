Novak Djokovic sorgt weiter für Debatten - nun haben sich auch die Regierungschefs von Australien und Serbien ausgetauscht. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Die australische Nachrichtenagentur AAP meldet, das Gespräch zwischen Morrison und Brnabic sei konstruktiv gewesen. Morrison habe die Grenzpolitik seines Landes erläutert und diese ausdrücklich als "nicht-diskriminierend" beschrieben. Brnabic wiederum soll laut dem serbischen Sender RTS gefordert haben, Djokovic mit Würde zu behandeln.

Teilnahme an den Australian Open?

Am Montag hatte ein australisches Gericht dem Weltranglistenersten nach einigem juristischen Hin und Her die Einreise erlaubt und damit die Annullierung seines Visums aufgehoben. In dem Streit geht es um die Frage, ob Djokovic an den Australian Open teilnehmen darf. Er selbst macht eine Ausnahmegenehmigung geltend und verweist auf den Status als Genesener nach einer zweiten Coronainfektion. Djokovic gilt als nicht geimpft.

Falsche Angaben bei der Einreise?

Geprüft wird derzeit auch , ob die Angaben des 34-Jährigen auf den Einreiseformularen korrekt waren. Zu klären ist offenbar, ob Djokovic die Frage richtig beantwortet hat, ob er in den zwei Wochen vor seinem Australien-Flug auf Reisen war. Im Raum steht der Vorwurf, dass er einige Tage in Spanien trainiert hat - dies aber nicht angab.

Djokovic trainiert - und ist an Platz 1 gesetzt

Der Profi selbst trainierte nach der Gerichtsentscheidung auf der Anlage der Australian Open in Melbourne. Die Organisatoren des Turniers haben ihn auch an Nummer eins der Männerliste gesetzt. Diese richtet sich nach der Weltrangliste und dient als Grundlage für die Auslosung, die am Donnerstag stattfinden soll.

