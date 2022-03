Auf Twitter und Facebook veröffentlichte er Fotos, die ihn mit seinem Stellvertreter Kaczynski sowie Tschechiens Ministerpräsidenten Fiala und seinem slowenischen Kollegen Jansa an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine zeigen. Das Land werde von der EU unterstützt und könne auf die Hilfe seiner Freunde zählen, schrieb Morawiecki. Weiter hieß es, die Politiker seien mit dem Zug angereist und hätten bereits am Vormittag die westukrainische Stadt Lwiw passiert. Die genauen Hintergründe der Reise sind unklar. Nach Angaben der Regierung in Warschau ist die Aktion mit der Europäischen Union und der Nato abgestimmt.