Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (https://www.facebook.com/MorawieckiPL)

Auf Twitter und Facebook veröffentlichte er Fotos, die ihn mit seinem Stellvertreter Kaczynski sowie Tschechiens Ministerpräsidenten Fiala und seinem slowenischen Kollegen Jansa an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine zeigen. Das Land werde von der EU unterstützt und könne auf die Hilfe seiner Freunde zählen, schrieb Morawiecki.

Der ukrainische Regierungschef Schmyhal bestätigte die Ankunft der Politiker, die mehrere Stunden mit dem Zug unterwegs in das umkämpfte Gebiet waren. Zugleich lobte Schmyhal den Mut der Gäste und bezeichnete sie als wahre Freunde der Ukraine. Nach polnischen Angaben ist ein Treffen mit Präsident Selenskyj und Regierungschef Schmyhal geplant. Ziel des Besuchs sei es, die Unterstützung der Europäischen Union für die Unabhängigkeit der Ukraine zu bekräftigen und ein Hilfspaket vorzustellen.

Der Reise wird auch angesichts der Gefahrenlage eine große symbolische Bedeutung beigemessen. Die ukrainische Hauptstadt wird seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar immer wieder beschossen. Morawieckis Kanzleichef Dworczyk sagte dem Fernsehsender Polsat News, der Sonderzug sei am Morgen in der ostpolnischen Stadt Przemysl nahe der Grenze zur Ukraine losgefahren. Die Frage, ob die Delegation die Nacht in Kiew verbringen werde oder gleich nach dem Treffen nach Polen zurückkehre, wollte er mit Verweis auf die Sicherheitslage nicht beantworten.

