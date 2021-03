Die FDP fordert, dass Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Regierungserklärung am Donnerstag auch die jüngsten Corona-Beschlüsse erläutert.

Das wäre ein Zeichen des Respekts für unsere Demokratie, heißt es in einem Schreiben an Kanzleramtschef Braun, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Verfasst wurde es vom Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann. Er betont, selbst die besten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung würden fehlschlagen, wenn das Vertrauen in der Bevölkerung verloren gehe.



Bisher soll sich die Regierungserklärung thematisch auf den EU-Gipfel beziehen, der am selben Tag beginnt. Auch die Grünen hatten schon verlangt, Merkel solle darüber hinaus zur Corona-Politik Stellung beziehen und so eine Debatte im Parlament ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.