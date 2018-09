In der Regierungserklärung von Michael Kretschmer gab es heute viel Licht und viel Schatten. Zunächst zum Licht. Es ist positiv, zu hören, in welcher Klarheit der sächsische Ministerpräsident seinen Abgrenzungskurs nach rechts weiter fortsetzt. Er ist der festen Überzeugung, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie in Sachsen ist und er will sich diesen Tendenzen mit aller Kraft entgegensetzen. Dabei schneidet Kretschmer auch alte Zöpfe ab wie das Zitat von Kurt Biedenkopf, dass die Sachsen "immun gegen Rechtsextremismus seien" – über 20 Jahre alt und "nicht seine Worte", so Kretschmer in Distanz dazu.

Der Ministerpräsident ist im Kampfmodus. Er hat längst begriffen, dass in seiner sächsischen CDU Schluss sein muss mit Selbstgefälligkeit und dass er neben den Wählern, auch um demokratische Grundwerte in Sachsen kämpfen muss. Das ist eine gute Entwicklung im Vergleich zu seinen lavierenden Vorgängern.

Regierungserklärung mit Schattenseiten

Doch jetzt zum Schatten. Eine der Kernaussagen in der Regierungserklärung war eben auch, dass es "keinen Mob und keine Hetzjagden" gegeben habe. Am Wort, an der Formulierung Hetzjagd hat sich eine Debatte entzündet. Augenzeugen geben je nach Couleur unterschiedliche Eindrücke wider. Die Freie Presse Chemnitz hatte erklärt, dass sie das Wort Hetzjagd nicht verwendet, sondern von "Jagdszenen" spricht. Den Menschen sei über kurze nicht über lange Distanzen nachgestellt worden. Es habe aber sehr wohl Angriffe aus der Demo heraus auf Migranten, Linke und Polizisten gegeben. Offener Hass sei zu Tage getreten, so die Zeitung.

Nun gibt es zwei Arten, wie die Aussage Kretschmers, es habe "keinen Mob und keine Hetzjagden" gegeben, gelesen werden kann. Erstens kann es – wohlmeinend - die Forderung nach präzisem Sprachgebrauch sein. Auf der anderen Seite kann es aber wie ein Persil-Schein wirken. So, als ob vergangenen Sonntag und Montag quasi nichts in Chemnitz passiert sei.

Nicht Präzisierung sondern Verdrängung

Das ist genau das Gegenteil von Präzisierung. Das ist Verdrängung. Die Gefahr bei diesen Aussagen Kretschmers ist, dass er damit einen Entkopplungsprozess bis in die CDU-Milieus hinein beschleunigt, der sich unter AfD-Anhängern schon längst verfestigt hat. Die Entkopplung von auch mal unbequemen Inhalten, die regionale oder überregionale Medien publizieren. Diese Feststellung, es habe keinen Mob gegeben, bedient auch den Wunsch, dass jetzt endlich mal Schluss ist mit den bösen Schlagzeilen und der ganzen Unruhe. Damit nimmt er – zumindest billigend - Medienfeinde in Schutz. Hinter diesen Aussagen Kretschmers steht die Idee, so ist aus seinem Umfeld zu hören, dass ihn am Ende, die Sachsen und nicht "irgendwelche Twitter-Aktivisten in Berlin" wählen werden. Deshalb stellt er sich in dieser Art vor – in Anführungszeichen – "die Chemnitzer" und vor "die Sachsen".

Der Druck auf Kretschmer bis zur Landtagswahl am ersten September 2019 ist groß. Und der Grat zwischen Ansprache und Abgrenzung, zwischen Präzision und Verdrängung ist schmal. Trotz der Kritik überwiegt der positive Eindruck, Kretschmer muss den Kampf gegen Rechtsextremismus jetzt angehen. Es ist höchste Zeit.

Nadine LindnerNadine Lindner, Jahrgang 1980, studierte Politikwissenschaft, Afrikanistik und Journalistik in Leipzig und Lissabon. Nach Stationen beim Ausbildungssender der Universität Leipzig mephisto 97.6, der "FAZ" und dem MDR folgte ein Volontariat beim Deutschlandradio. Von 2013 bis 2015 war sie Landeskorrespondentin im Studio Sachsen. Heute arbeitet sie als Korrespondentin im Hauptstadtstudio und ist für die Grünen, Energie- sowie Umweltpolitik zuständig.