Bundeskanzlerin Merkel hat die Bekämpfung der Corona-Pandemie als größte Bewährungsprobe der Europäischen Union bezeichnet. In einer Regierungserklärung im Bundestag verteidigte sie den gemeinsamen europäischen Weg gegen Kritik. Am Nachmittag findet ein EU-Gipfel statt, in dem es auch um die Impfstrategie geht.

Merkel sagte im Bundestag in Berlin, man dürfe nicht in der Pandemie verharren, sondern müsse sich den Herausforderungen stellen. Ausdrücklich nannte Merkel die Impfstoffbeschaffung. Es sei richtig, auf die gemeinsame Beschaffung und Zulassung von Impfstoffen durch die EU zu setzen.

"Gravierende Schwachstellen"

Die Kanzlerin betonte zudem, dass die Pandemie auch gravierende Schwachstellen offengelegt habe. Auf dem heutigen EU-Gipfel müsse es eine schonungslose Analyse geben. Die EU-Staats- und -Regierungschefs wollen am Nachmittag in einer Video-Konferenz unter anderem über Wege beraten, die Impfkampagne gegen das Coronavirus zu beschleunigen.

Merkel für mehr Einsatz der Bundesländer

Merkel forderte in ihrer Regierungserklärung auch mehr Einsatz der Bundesländer in der Bekämpfung der Pandemie. Sie verwies vor allem auf die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Teststrategie. Der Bund könne nicht für 40.000 Schulen in Deutschland die Testinfrastruktur vorhalten. Die Bundesregierung und auch die Bundeswehr stehe unterstützend zur Verfügung, aber an der Stelle seien die Bundesländer am Zug.

Appell an Bürger, sich testen zu lassen

Die Kanzlerin rief zudem die Bürger dazu auf, von den nun bestehenden kostenlosen Testangeboten Gebrauch zu machen. Die besten Angebote nutzten nichts, wenn sie nicht wahrgenommen würden, so Merkel. Testen sei die Brücke auf den Weg dahin, bis eine Impfwirkung zu sehen sei. Die Bundeskanzlerin drohte Unternehmen, die ihren Mitarbeitern keine Tests anbieten wollten, regulatorische Maßnahmen an. Darüber werde das Kabinett im April entscheiden.

Scholz zollt Kanzlerin Respekt

Merkel hatte gestern überraschend eine Kehrtwende in der Corona-Politik vollzogen und einen der Bund-Länder-Beschlüsse wieder zurückgenommen. Dabei ging es um die sogenannten "Ruhetage" an Ostern. Die Kanzlerin bat die Bürgerinnen und Bürger dafür um Verzeihung. Vizekanzler Scholz zollte Merkel heute Respekt für ihre Entscheidung.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 25.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.