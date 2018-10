Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen bei ihrem Gipfel in Brüssel auch über Schritte gegen die Verbreitung falscher politische Information beraten.

In ihrer Regierungserklärung im Bundestag sagte Bundeskanzlerin Merkel, Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit zeigten, dass Wahlen durch gezielte Desinformationskampagnen, Cyberangriffe oder Datenmissbrauch leicht verfälscht werden könnten. Man wolle daher Leitlinien für den Umgang mit Parteien schaffen, die in Kampagnen aktiv Desinformation betrieben. Das bedeute in letzter Konsequenz auch, in solchen Fällen über finanzielle Sanktionen nachzudenken.



Wer sich nicht an die demokratischen Spielregeln Europas halte, könne nicht erwarten, von der EU Parteienfinanzierung zu erhalten, ergänzte die Bundeskanzlerin. Einen Zwischenruf aus den Reihen der AfD kommentierte Merkel mit den Worten: "Fühlt sich da jemand angesprochen?" Politiker anderer Fraktionen reagierten mit Gelächter und Applaus.



Wahlmanipulatoren und Cyberkriminelle machten vor Grenzen nicht halt, sagte Merkel. In Brüssel werde es daher auch darum gehen, bessere Regeln bei der Datenverarbeitung zu schaffen. Das solle verhindern, dass personenbezogene Daten, ewa aus sozialen Medien, für Wahlkampfzwecke missbraucht würden.