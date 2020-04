Am Vorabend eines Sondergipfels der EU Staats- und Regierungschefs trafen sich gestern die Spitzen der deutschen Koalition im Kanzleramt. Nach Mitternacht und einem mehr als siebenstündigen Verhandlungsabend traten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD vor die Presse und verkündeten neue Milliardenhilfen für deutsche Arbeitnehmer, die Gastronomie und den Mittelstand.

Kein Wort der Regierenden zu in EU härter Betroffenen

Was keine Rolle spielte war Europa. Kein Wort der regierenden Parteien des mächtigsten und auch in der Krise stärksten EU Mitgliedsstaates zur Solidarität mit den notleidenden, von der Pandemie viel härter betroffenen Ländern Europas. Kein Hinweis darauf, wie sich die Bundesregierung an diesem Abend in der Diskussion des Rates p0sitionieren wird. Immerhin hatte die Diskussion um Eurobonds in den vergangenen Tagen ja auch für Kontroversen im Berliner Regierungsbündnis gesorgt.

Der Diskurs über das politische Krisenmanagement wird nach wie ganz im nationalen Rahmen geführt. Das liegt nicht nur einfach daran, dass– wie die AfD heute im Bundestag frohlockte – die Menschen in der Stunde der Not ihr Heil in den vertrauten Handlungsrahmen Familie und Nation suchen. Die Pandemie fordert auch in Europa nationalstaatlich organisierte Gesundheits- und Sozialsysteme heraus. Selbst im föderalen Bundesstaat sind es in diesen Zeiten die unteren Ebenen der Staatsorganisation – Länder, Landkreise und Gemeinden – die entscheidende Beiträge zur Eindämmung der Seuche leisten.

Die offene Frage aber ist nach wie vor, ob Europa wirklich so, wie Angela Merkel das in ihrer Regierungserklärung einmal mehr beteuerte, als Raum gemeinsamer politischer Verantwortung, Gestaltung und Solidarität verstanden wird. Die Bundeskanzlerin bezeichnet das als Teil deutscher Staatsraison. Dass das Wohlergehen Deutschlands unmittelbar mit dem seiner europäischen Nachbarn und Partner verknüpft ist, ist durch historische Erfahrung belegt, politische Vernunft geboten und rechtliche Bindungen geregelt. Die Krise aber verführt dazu, trügerische Empfindungen zum Maßstab politischen Handelns zu machen.

Verwüstungen in Europa

Dazu gehört in Deutschland das Gefühl, die Epidemie schon erfolgreich eingedämmt und den größten Teil der Entbehrungen hinter sich zu haben. Dieser kollektive Irrtum prägte in den letzten Tagen das Bild auf Straßen, in Parks und wiedereröffneten Geschäften. Mindestens genauso gefährlich aber ist der Eindruck, der Ausgang der Krise entscheide sich allein im nationalen Rahmen. Der tägliche Ländervergleich von Infektionskurven und Todeszahlen im Stil olympischer Nationenwertungen lädt zu dem Irrglauben ein, das Krisenmanagement sei ein nationalstaatlicher Wettbewerb.

Wenn sich Politik in diesen Tagen von solchen optischen oder emotionalen Täuschungen leiten lässt, werden auch die Menschen in Deutschland einen bitteren Preis dafür zahlen: in den kommenden Monaten in Gestalt steil ansteigender Infektionskurven und in den kommenden Jahren durch ökonomische, soziale und politische Verwüstungen in Europa, die kein Land unbeschadet ließen.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.