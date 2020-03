Die von der Bundesregierung geplanten Klimaschutzmaßnahmen reichen offenbar nicht aus, um die Ziele Deutschlands bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Medienberichten zufolge weisen dies zwei Gutachten nach, die das Wirtschafts- bzw. das Umweltministerium in Auftrag gegeben hatten. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 würde der Treibhausgas-Ausstoß in den nächsten zehn Jahren um bis zu 52 Prozent sinken, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Selbstgestecktes Ziel waren allerdings 55 Prozent. Der "Spiegel" berichtet, vor allem in den Bereichen Verkehr und beim Heizen reichten die Maßnahmen nicht aus.



CDU/CSU und SPD hatten sich im Herbst nach monatelangen Verhandlungen auf das Klimaschutzpaket geeinigt. Es umfasst beispielsweise den CO2-Preis, der ab 2021 Heizöl, Benzin und Erdgas teurer machen soll, günstigere Steuern auf Bahntickets und höhere Preise für Flugtickets.