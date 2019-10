Bundeskanzlerin Merkel ist zu einem zweitägigen Besuch in Indien eingetroffen.

Sie wird von mehreren Kabinettsmitgliedern begleitet, unter anderem von Außenminister Maas, Forschungsministerin Karliczek und Agrarministerin Klöckner. Zudem ist eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit der Bundesregierung nach Neu Delhi gereist. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Wirtschafts- und Handelsfragen sowie die Außen- und Sicherheitspolitik.



Die Regierungskonsultationen fallen in die Zeit eines innenpolitischen Umbruchs in Indien: Premierminister Modi hat den nördlichen Bundesstaat Jammu und Kaschmir in zwei Teile aufgespalten. Die mehrheitlich von Buddhisten bewohnte Region Ladakh an der Grenze zu China wurde von dem übrigen, mehrheitlich muslimischen Teil abgetrennt. Die beiden neuen Gouverneure legten ihren Amtseid ab und unterstehen künftig der Regierung in Neu Delhi. - Die indische Regierung hatte Jammu und Kaschmir vor knapp drei Monaten seinen teilautonomen Status entzogen, der dem Bundesstaat weitgehende politische Rechte zugesichert hatte. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Tausende Aktivisten wurden festgenommen.