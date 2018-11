Bundeskanzlerin Merkel ist aus Anlass der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau eingetroffen.

In der polnischen Hauptstadt wurde sie von Ministerpräsident Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend ist ein Gespräch der beiden Regierungschefs vorgesehen. Merkel wird von mehreren Kabinettsmitgliedern begleitet.



Polen steht innerhalb der Europäischen Union insbesondere wegen seiner Justizreform in der Kritik. Bei den Regierungskonsultationen dürfte es aber auch um die EU-Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen gehen, die Warschau ablehnt. Umstritten sind zudem der Bau der Gas-Pipeline Nord Stream durch die Ostsee und polnische Forderungen nach deutschen Kriegsentschädigungen.



Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, bezeichnete das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau als getrübt. Deutschland müsse sich aber hüten, oberlehrerhaft zu urteilen, sagte Woidke dem SWR-Hörfunk. Dies komme in Polen nicht gut an.