In Warschau haben die 15. deutsch-polnischen Regierungskonsultationen begonnen. Bundeskanzlerin Merkel wurde von Polens Ministerpräsident Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen. Sie wird von mehreren Kabinettsmitgliedern begleitet, die sich in Polen mit ihren jeweiligen Amtskollegen beraten wollen.

Polen steht innerhalb der Europäischen Union insbesondere wegen seiner Justizreform in der Kritik. Bei den Regierungskonsultationen dürfte es aber auch um die EU-Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen gehen, die Warschau ablehnt. Umstritten sind zudem der Bau der Gas-Pipeline Nord Stream durch die Ostsee und polnische Forderungen nach deutschen Kriegsentschädigungen.



Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, bezeichnete das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau als getrübt. Momentan sei es so, dass sich Deutschland über vieles wundere, was in dem Nachbarland vor sich gehe, sagte Woidke dem SWR-Hörfunk. Allerdings müsse Deutschland sich hüten, oberlehrerhaft zu urteilen. Dies komme in Polen nicht gut an.