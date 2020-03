Im Irak ist der frühere Minister Allawi mit dem Versuch der Regierungsbildung gescheitert.

Dies teilte er in Bagdad mit. Allawi sagte, er habe mit allen möglichen Mitteln versucht, das Land vor schwerwiegenden Problemen zu bewahren. Doch seien einige Parteien in den Verhandlungen nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht gewesen. Laut der Verfassung muss der irakische Präsident Saleh nun binnen 15 Tagen eine andere Person mit der Regierungsbildung beauftragen.



Der Irak steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es massenhafte Demonstrationen. Sie richten sich gegen ausufernde Korruption und die politische Elite. Bei den Protesten kamen nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 460 Menschen ums Leben, tausende wurden verletzt. Der bisherige Regierungschef Mahdi hatte im Dezember seinen Rücktritt eingereicht, ist aber noch geschäftsführend im Amt.