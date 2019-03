Kanadas unter Druck geratener Regierungschef Trudeau hat rechtswidriges Verhalten gegenüber einer früheren Ministerin erneut bestritten.

Auf einer Pressekonferenz räumte er lediglich Fehler in der Kommunikation ein. Er und seine Berater hätten Justizministerin Wilson-Raybould darauf hingewiesen, dass eine von ihr beabsichtigte Strafverfolgung des Baukonzerns SNC-Lavalin tausende Arbeitsplätze gefährden könne. Wilson-Raybould hatte dagegen erklärt, Trudeau habe sie dazu gedrängt, das Vorhaben fallen zu lassen. In der Pressekonferenz sprach der Regierungschef von "unterschiedlichen Wahrnehmungen".



SNC-Lavalin ist in einen Korruptionsskandal verwickelt, den die inzwischen zurückgetretene Ministerin strafrechtlich aufarbeiten lassen wollte. Die Angelegenheit hat Kanadas Regierung sieben Monate vor der Parlamentswahl in eine Krise gestürzt.