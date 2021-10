In Österreich wird heute der neue Bundeskanzler vereidigt.

Der bisherige Außenminister Schallenberg tritt die Nachfolge des zurückgetretenen ÖVP-Politikers Kurz an. Auch Schallenberg gehört der größeren Regierungspartei ÖVP an, die weiter mit den österreichischen Grünen koaliert. Bundespräsident Van der Bellen erklärte die Regierungskrise nach einem Treffen mit Schallenberg für beendet und appellierte an ÖVP und Grüne, konzentriert zusammenzuarbeiten.



In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, der Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Am Samstag Abend trat Kurz vom Amt des Bundeskanzlers zurück, will aber den Vorsitz der ÖVP-Fraktion im Parlament übernehmen.

