Die Parteien haben unterschiedlich auf die angedachte Lösung der Regierungskrise in Thüringen reagiert. Die SPD lobte das Konzept, wonach der frühere Ministerpräsident Ramelow von der Linken mit Stimmen der CDU bis zu Neuwahlen in gut einem Jahr wiedergewählt werden soll. Von der AfD und aus Teilen der CDU kam Kritik.

Vizekanzler Scholz (SPD) sagte, es sei folgerichtig, dass man neue Wege für eine Minderheitsregierung finden müsse. Die frühere CDU-Ministerpräsidentin von Thüringen, Lieberknecht, nannte die Lösung einen tragfähigen Kompromiss, der Stabilität für das Regierungshandeln ermögliche. Andere CDU-Politiker äußerten sich hingegen kritisch: Gesundheitsminister Spahn etwa sprach sich auf Twitter gegen die Wahl Ramelows mit CDU-Stimmen aus. Die Union befinde sich in einer Vertrauenkrise, und die Wendungen in Thüringen kosteten weiteres Vertrauen, schrieb der CDU-Politiker. Einen Weg nach vorne sehe er nur in zügigen Neuwahlen.



Die SPD-Vorsitzende Esken warnte die Bundes-CDU davor, den Weg aus der Regierungskrise in Thüringen zu verhindern. In der Großen Koalition habe man vereinbart, einen Beitrag für eine demokratisch getragene Regierung und baldige Neuwahlen in Thüringen zu leisten, schrieb sie auf Twitter.



Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Gauland, nannte die Absicht der CDU, einem Ministerpräsidenten der Linken ins Amt zu verhelfen, einen Verrat an den Wählern der CDU.

Neuwahl erst 2021 - Wiederwahl Ramelows im März

Linke, SPD, Grüne und CDU hatten sich auf vorgezogene Landtagswahlen verständigt, die aber erst am 25. April des kommenden Jahres stattfinden sollen. Für die Übergangszeit soll Bodo Ramelow (Linke) Anfang März wieder zum Ministerpräsident gewählt werden. Die Einigung gaben die Parteien am späten Abend nach langen Gesprächen in Erfurt bekannt. Ramelow soll demnach bereits im ersten Wahlgang gewählt werden. Die Parteien machten keine Angaben darüber, wie die nötige absolute Mehrheit für Ramelow organisiert werden soll. Dem rot-rot-grünen Bündnis fehlen vier Stimmen zur Parlamentsmehrheit.

Schipanski: Ausnahme vom Unvereinbarkeitsbeschluss

Nötig wären vermutlich also Stimmen der CDU, was gegen deren bisherige Parteilinie für den Umgang mit der Linken verstoßen würde. Die Partei müsse jetzt eine Ausnahme von ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss und anschließend konstruktive Oppositionsarbeit machen, sagte der thüringische CDU-Bundestagsabgeordnete Schipanski im Deutschlandfunk. Vor wenigen Tagen hatte er in unserem Programm gesagt, ein "proaktives Wählen von Bodo Ramelow kann ich mir persönlich nicht vorstellen".



Die stellvertretende Landesvorsitzende der Linken, Werner, bezeichnete die Entscheidung der Christdemokraten als einen Meilenstein. Nun gehe es auch darum, deutlich zu machen, dass die AfD keine wirkliche Alternative sei, erklärte Werner im Deutschlandfunk.



In einer weiteren Übereinkunft wurde ein sogenannter Stabilitätsmechanismus verabredet. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass der AfD bei Abstimmungen eine entscheidende Rolle zukommt.

CDU-Landrat Henning: auf neue Zeiten einlassen

Der CDU-Landrat im thüringischen Eichsfeld, Henning, sagte, seine Partei solle sich vertrauensvoll auf die neuen Zeiten einlassen. Auch die Linken stünden für ein christliches Weltbild, erklärte Henning im Deutschlandfunk. Von Thüringen gehe nun ein Signal an die gesamte CDU aus, dass man mit den alten westdeutschen Antworten nicht mehr weiterkomme.



Anfang Februar war der FDP-Politiker Kemmerich im Landtag unerwartet zum Ministerpräsidenten gewählt worden, und zwar auch mit den Stimmen der AfD. Dies hatte zu Protesten bei den anderen Parteien und in der Bevölkerung geführt. Später trat Kemmerich zurück, ist aber noch geschäftsführend und ohne Kabinett im Amt.