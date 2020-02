Die Bundes-CDU lehnt eine Wiederwahl des ehemaligen Ministerpräsidenten Ramelow von der Linkspartei mithilfe der CDU ab.

Generalsekretär Ziemiak sagte in Iserlohn, wer von der CDU Ramelow wähle, verstoße gegen die Beschlüsse der Partei. Die CDU schließt sowohl eine Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linken aus. Ziemiak betonte, es gehe um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands sowie um Grundwerte und nicht um politische Spielchen. Wählerinnen und Wähler müssten wissen, was sie bekommen, wenn sie CDU wählen. Ziemiak kündigte an, dass der CDU-Bundesvorstand am Montag über das Thema beraten werde. Auf Twitter nannte Ziemiak Neuwahlen als den einzig sinnvollen Weg.



Die CDU-Fraktion in Thüringen teilte auf Twitter mit, man werde Ramelow zwar nicht aktiv als Fraktion mitwählen, habe allerdings mit der Bundesvorsitzenden Kramp-Karrenbauer besprochen, dass man sich stabilen Verhältnissen nicht verweigern werde. Man stimme dem gestrige Verhandlungsergebnis mehrheitlich zu.

Harsche Kritik an der Einigung innerhalb der CDU

In Thüringen hatten sich gestern Abend Linke, SPD, Grüne und CDU darauf verständigt, Ramelow auch mit einzelnen Stimmen der CDU bis zu Neuwahlen in gut einem Jahr wiederzuwählen. Weil Linke, SPD und Grüne keine Mehrheit haben, sind für die Wahl Ramelows vier CDU-Stimmen nötig.



Mehrere CDU-Politiker hatten die Einigung zuvor scharf kritisiert. Gesundheitsminister Spahn etwa schrieb auf Twitter, die Union befinde sich in einer Vertrauenskrise, und die Wendungen in Thüringen kosteten weiteres Vertrauen. Einen Weg nach vorne sehe er nur in zügigen Neuwahlen. Der Vorsitzende der CDU in Berlin, Wegner, nannte die angedachte Wahl Ramelows mit CDU-Stimmen eine historische Dummheit. Der Essener Abgeordnete Hauer meinte, wer ein CDU-Mandat dazu missbrauche, um einen Linken - gegen klare Parteitagsbeschlüsse - zum Ministerpräsidenten zu wählen, sollte aus der Partei ausgeschlossen werden. Die CDU setze Links- und Rechtsradikale nicht gleich, aber sie verhelfe beiden nicht zur Macht.

Esken warnt CDU vor Blockade

Die SPD-Vorsitzende Esken warnte die Bundes-CDU indes davor, den angedachten Weg aus der Regierungskrise in Thüringen zu verhindern. In der Großen Koalition habe man vereinbart, einen Beitrag für eine demokratisch getragene Regierung und baldige Neuwahlen in Thüringen zu leisten, schrieb sie auf Twitter. Man erwarte, dass die CDU im Bund Wort halte.



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, warf der CDU vor, die Lage aus ideologischen Gründen zu chaotisieren. Sie sagte der Funke Mediengruppe, für einen Ausweg aus der Regierungskrise müssten alle Beteiligten einen Schritt aufeinander zu machen.

AfD kritisiert Thüringer Entscheidung

AfD-Bundestagsfraktionschef Gauland nannte die Entscheidung der Thüringer CDU einen "Verrat" an ihren Wählern und an allen Opfern des SED-Regimes. Es sei das Ende der CDU von Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Helmut Kohl, sagte er. Damit sei die Brandmauer zur Linkspartei endgültig gefallen.