Nach den Korruptionsvorwürfen gegen Österreichs Kanzler Kurz und seine konservative ÖVP sondieren die anderen Parteien Wege aus der Regierungskrise.

Die Grünen haben ihre Koalition mit der ÖVP bisher nicht aufgekündigt. Sie wollen heute mit allen weiteren Parlamentsparteien über die nächsten Schritte beraten, um "Stabilität und Aufklärung" sicherzustellen. Das teilte Parteichef und Vizekanzler Kogler mit. Für eine Mehrheit bräuchten die Grünen nicht nur die Stimmen der sozialdemokratischen SPÖ und der liberalen Neos, sondern auch jene der rechten FPÖ. Neuwahlen gegen den populären Kurz streben die vier Parteien nicht an.



Fer SPÖ-Politiker Swoboda bezeichnete es als eine tragische Situation, dass sich Österreich erneut in einer Regierungskrise befinde. Unter Kurz sei bereits eine Koalition mit der FPÖ und eine mit der SPÖ gesprengt worden, jetzt sprenge er die mit den Grünen, sagte Swoboda im Deutschlandfunk. Er bezeichnete Vetternwirtschaft als ein Phänomen der österreichischen Politik. Mittlerweile spreche man vom "System Kurz": Dieser habe ein Netz geschaffen, das sich gegenseitig unterstütze und in Positionen bringe. Ämter seien immer häufiger nach parteipolitischen Interessen vergeben worden. Kurz habe es allerdings übertrieben mit den persönlichen Netzwerken. Dies sei besonders gefährlich, weil das Parlament das nicht mehr kontrollieren könne.



Am Mittwoch hatte es Razzien im Kanzleramt und in der ÖVP-Zentrale gegeben. Staatsanwälte verdächtigten Kurz und seine engen Vertrauten, sich mit manipulierten Meinungsumfragen und bezahlten Medienberichten den Weg ins Kanzleramt erkauft zu haben. Das Propaganda-Projekt soll mit Geld des Finanzministeriums illegal bezahlt worden sein. Kurz wies jede Schuld von sich.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.