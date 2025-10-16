Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Der Innenminister trat zurück und der Vizeminister für Sicherheit sowie die Vizeministerin für Drogenbekämpfung wurden entlassen. Das Nachrichtenportal "Prensa Comunitaria" hatte gemeldet, die Kriminellen hätten Unterstützung aus dem Ministerium bei ihrer Flucht gehabt. Sie seien bereits Mitte August als Polizisten verkleidet aus dem Gefängnis geschleust worden. Im Gegenzug habe die Bande ihre offen sichtbare Gewalt reduziert.

Präsident Arévalo erklärte in einer Ansprache an die Nation, hinter der Befreiungsaktion steckten politische Akteure, die Verbindungen zu kriminellen Netzwerken hätten. Arévalo hatte sein Amt 2024 mit dem zentralen Versprechen der Korruptionsbekämpfung angetreten.

