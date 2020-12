Die SPD in Sachsen-Anhalt will an der Koalition mit CDU und Grünen festhalten und setzt auf eine Einigung im Streit um die Erhöhung der Rundfunkgebühren.

Entsprechend äußerte sich die Landesvorsitzende Kleemann im Anschluss an eine Videokonferenz des Parteirats. Die Kenia-Koalition als Bollwerk gegen Rechts dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Verantwortung dafür, dass die Grundlagen dieser Landesregierung erhalten blieben, trage die CDU, sagte Kleemann. Die Magdeburger Koalition aus CDU, SPD und Grünen droht am Streit über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu zerbrechen. Die CDU lehnt - wie auch die oppositionelle AfD - eine Anhebung ab.



Nach dem Rückzug des CDU-Vorsitzenden Stahlknecht werden nun Generalsekretär Schulze und die stellvertretenden Parteichefs seine Arbeit übernehmen. Stahlknecht war zuvor als Innenminister von Regierungschef Haseloff mit der Begründung eines schwer gestörten Vertrauensverhältnisses entlassen worden.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.