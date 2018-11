Die USA und Großbritannien haben Sri Lankas Präsident Sirisena dafür kritisiert, dass er das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt hat.

Sirisena verschärfe damit die Regierungskrise in seinem Land, sagte der britische Staatsminister für Asien und den Pazifikraum, Field, in London. Das US-Außenministerium erklärte, die Auflösung des Parlaments behebe nicht die erheblichen politischen Probleme Sri Lankas. Die größte Oppositionspartei des Landes will gegen die Anordnungen Sirisenas protestieren. Man sei zwar bereit für Wahlen, aber man werde gegenüber der Wahlkommission Widerspruch ausdrücken, sagte ein Sprecher der United National Party.



Die Neuwahlen sollen am 5. Januar stattfinden. Sri Lanka steckt in einer Krise, seit Sirisena vor zwei Wochen den amtierenden Regierungschef Wickremesinghe absetzte und stattdessen den langjährigen Präsidenten Rajapakse ernannte.