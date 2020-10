Die Vereinten Nationen und die Europäische Union haben das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in Nigeria verurteilt.

UNO-Generalsekretär Guterres rief zu einem Ende der Polizeigewalt in dem westafrikanischen Land auf. Der EU-Außenbeauftragte Borrell äußerte sich alarmiert über den Tod mehrerer Demonstranten. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.



Sicherheitskräfte hatten bei ihrem Vorgehen gegen regierungskritische Proteste in Lagos nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mehrere Menschen getötet. Auch in der Hauptstadt Abuja sowie in der nordnigerianischen Stadt Kano gingen sie gewaltsam gegen Demonstranten vor.



Die Proteste richteten sich ursprünglich gegen eine Sondereinheit der Polizei, der willkürliche Festnahmen und sogar Mord vorgeworfen werden. Inzwischen steht Kritik an der Regierung des Landes im Mittelpunkt.

