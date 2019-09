Nach den regierungskritischen Protesten in Ägypten fordert Human Rights Watch die ägyptischen Behörden auf, das Recht auf friedlichen Protest zu schützen.

Festgenommene Demonstranten sollten freigelassen werden, verlangte die Menschenrechtsorganisation. In Kairo, Alexandria und weiteren Städten waren zum ersten Mal seit Jahren wieder Menschen aus Protest gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt von Präsident al-Sisi, dem sie unter anderem Korruption vorwarfen. Hunderte meist junge Ägypter protestierten auch auf dem symbolträchtigen Tahir-Platz, wo die Polizei in den frühen Morgenstunden die Proteste unter Einsatz von Tränengas auflöste.



Mehr als 70 Menschen seien festgenommen worden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Kundgebungen ohne staatliche Genehmigung sind in Ägypten verboten. Anlass der Proteste war unter anderem der Aufruf eines Geschäftsmanns, der sich im spanischen Exil aufhält. Er warf Regierung und Militär in Online-Videos Korruption vor. Präsident al-Sisi wies die Anschuldigungen als "glatte Lügen" zurück.