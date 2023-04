Mexikos Präsident Manuel Lopez Obrador (AP/dpa/Marco Ugarte)

Insgesamt 18 Vorlagen passierten nachts den Senat, ohne dass darüber debattiert worden wäre. Abgeordnete der Opposition besetzten aus Protest dagegen den regulären Sitzungssaal, weshalb die Morena-Abgeordneten in einem anderen Raum die Abstimmung abhielten.

Unter anderem wurde eine umfassende Reform in der Bergbaubranche beschlossen. So müssen die dort tätigen, oft ausländischen Firmen künftig fünf Prozent ihrer Gewinne an die umliegenden Gemeinden abgeben. Die maximale Laufzeit von Bergbaukonzessionen wurde zudem von 50 auf 30 Jahre reduziert.

Außerdem stärkte der linke Präsident López Obrador mit weiteren Gesetzen die Rolle des Militärs. Die Opposition kündigte bereits an, die Reformen anzufechten

Diese Nachricht wurde am 30.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.