Griechenland

Die griechische EU-Abgeordnete Maria Spyraki bei einer Rede im Parlament in Straßburg. (IMAGO)

Dies gab die Parteiführung in Athen bekannt. Sie reagierte damit auf gestern bekannt gewordene Ermittlungen der belgischen Staatsanwaltschaft gegen Spyraki wegen des Verdachts des betrügerischen Umgangs mit EU-Haushaltsmitteln. Dieser Vorwurf wird zudem gegen die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Kaili, erhoben, ebenfalls eine Griechin. Gegen sie und weitere Personen wird darüber hinaus wegen bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche ermittelt. Kaili befindet sich in Untersuchungshaft. Ihre Mitgliedschaft in der sozialdemokratischen griechischen Pasok-Partei ist ebenfalls ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.