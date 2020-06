Die FDP hat ihre Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur Einführung einer Grundrente erneuert.

Der rentenpolitische Sprecher der Partei, Vogel, sagte dem Evangelischen Pressedienst, in der vorgesehenen Form verfehle die Grundrente ihr Ziel, Altersarmut zu verhindern. Er bezeichnete das Konzept als zu ungenau.



Nach Berechnungen Vogels würden etwa drei Viertel der Menschen, die eine Grundrente benötigten, keine erhalten - etwa weil sie zu wenige Jahre in die Rentenkasse einbezahlt hätten. Gleichzeitig würden 90 Prozent derjenigen, die künftig eine Grundrente bekämen, nicht zu den besonders Bedürftigen zählen.



Über den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Bundestag abgestimmt werden. Geplant ist ein Zuschlag zur Rente, falls das Einkommen sehr gering war und 33 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt wurde.