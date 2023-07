Die geplante Kindergrundsicherung soll Kindern aus einkommensschwachen Familien den Aufstieg erleichtern. (Imago / fStop Images / Malte Müller)

Es gehe darum, vorhandene Leistungen besser abrufbar zu machen, sagte der Sprecher in Berlin. Dabei gehe es auch um Vereinfachungen durch Digitalisierung.

Familienministerin Paus hatte erklärt, Bundeskanzler Scholz habe in einem Brief klargestellt, dass es Leistungsverbesserungen bei der geplanten Kindergrundsicherung geben werde. Bis Ende August will die Regierung sich auf einen Gesetzentwurf einigen.

Die Kindergrundsicherung soll nach bisherigen Plänen unter anderem das Kindergeld, den Kinderzuschlag und Teile des Bildungs- und Teilhabepakets zu einer einheitlichen Leistung zusammenfassen.

