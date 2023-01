Die Polizei hatte heute früh mit Räumung von Lützerath begonnen. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit etwa 1.000 Kräften im Einsatz. Sie hatte die Klimaschutz-Aktivisten heute früh ultimativ zum Verlassen des Ortes aufgefordert. Andernfalls müssten sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen. Einige Aktivisten verließen das Gelände freiwillig, einige wurden vom Gelände getragen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft zog gegen Mittag ein positives Zwischenfazit. Gewerkschaftschef Wendt erklärte, das Konzept der Polizei für den Einsatz sei bislang aufgegangen. Gezielte Kommunikation habe zur Deeskalation der Lage beigetragen.

BUND fordert Ende der Polizeiaktion

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland forderte ein sofortiges Ende der Polizeiaktion sowie ein Räumungsmoratorium. Die Proteste zeigten, dass ein "weiter so" beim Braunkohletagebau vor allem von jungen Menschen nicht akzeptiert werde, hieß es. Eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt" sagte, die Menschen seien fest entschlossen, dazubleiben, auszuharren, die Bäume und die Gebäude zu schützen. Zu möglichen Verletzten habe sie noch keine Erkenntnisse.

Derweil beklagte die Journalistenvereinigung dju Einschränkungen bei der Berichterstattung aus Lützerath durch die Polizei. Danach wurde Medienvertretern der Zugang über eine Straße verweigert.

RWE will Bauzaun aufstellen

In Lützerath haben Aktivisten leerstehende Häuser besetzt und rund 25 Baumhäuser errichtet. Der Versorger RWE kündigte an, noch heute mit dem Abriss von Lützerath zu beginnen. Als eine der ersten Maßnahmen werde aus Sicherheitsgründen ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt. Der Energiekonzern hat die Genehmigung, die Kohle unter dem Dorf abzubauen. Das wurde von Gerichten letztinstanzlich bestätigt. Das Verwaltungsgericht Aachen wies heute zudem zwei weitere Eilanträge von Klimaschützern gegen das Aufenthalts- und Betretungsverbot in Lützerath ab.

Der nordrhein-westfälische Umweltminister Krischer verteidigte die Genehmigung für RWE. Krischer sagte im Deutschlandfunk , die Vereinbarung mit dem Konzern führe dazu, dass der Tagebau nach Ende der Kohlegewinnung nur halb so groß sein werde wie ursprünglich geplant. Zudem würden fünf andere Dörfer gerettet. Der Grünen-Politiker wies den Vorwurf der Klimaschutz-Aktivistin Neubauer zurück, Greenwashing zu betreiben. Die Einigung sei ein wesentlicher Schritt für den Klimaschutz.

