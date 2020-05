Die iranische Regierung will offenbar Gefangene mit den USA austauschen.

Ein Regierungssprecher sagte nach Angaben einer iranischen Nachrichtenseite, der Ausbruch der Covid-19-Krankheit bedrohe das Leben iranischer Bürger in US-Gefängnissen. Deshalb sei man bereit, ohne Vorbedingungen über alle Gefangenen zu sprechen. Die USA seien bisher nicht auf das Angebot eingegangen.



In der vergangenen Woche hatten US-Regierungsmitarbeiter von Fortschritten berichtet, einen im Iran inhaftierten Navy-Veteranen frei zu bekommen. Die Andeutung der Iraner, ein Gefangenenaustausch sei in Arbeit, wiesen sie aber zurück.