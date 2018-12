Japan nimmt die kommerzielle Jagd auf Großwale wieder auf.

Dies kündigte ein Regierungssprecher in Tokio an. Er sagte, Japan trete aus der Internationalen Walfangkommission aus. Die Jagd werde im Juli wieder aufgenommen, allerdings nur innerhalb der japanischen Gewässer.



Die Regierung in Tokio reagiert damit auf eine Entscheidung der Walfangkommission vom September. Diese hatte den Antrag Japans zurückgewiesen, die Jagd auf Großwale wieder zuzulassen. Das Land hatte argumentiert, dass die meisten Wale nicht mehr vom Aussterben bedroht seien und der Verzehr von Walfleisch einen Teil der japanischen Kultur darstelle.