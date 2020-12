Aus einem Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages ist in Sachsen-Anhalt eine Regierungskrise geworden. Ministerpräsident Haseloff hat seinen Innenminister Stahlknecht (beide CDU) entlassen. Stahlknecht hatte in einem Interview angedeutet, mit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung weiterzuregieren, wenn es in der Koalition mit SPD und Grünen keine Einigung geben sollte.

"Ungeheurer Dammbruch"

Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Kipping, hat im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Sachsen-Anhalt vor einem "ungeheuren Dammbruch" gewarnt. Es gehe um die Frage, ob die CDU den Schulterschluss mit den - Zitat - "Faschos von der AFD sucht", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei könne die CDU im Bund nicht tatenlos zusehen. Es scheine momentan nicht so zu sein, dass Ministerpräsident Haseloff die Mehrheit in der Fraktion habe. Der von ihm entlassenen Innenminister Stahlknecht habe womöglich Mehrheiten für die - Zitat - "Kumpanei mit der AFD" in der CDU Sachsen-Anhalt geschmiedet.



Eine Minderheitsregierung könne es in Sachsen-Anhalt nur unter Duldung der AfD geben, sagte unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach (Audio-Link). Es sei möglich, dass Ministerpräsident Haseloff seiner Fraktion nun die Vertrauensfrage stelle. Inhaltlich habe sich im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags aber nichts geändert. Haseloff stehe nicht für eine Erhöhung. Es sei ihm darum gegangen, den Tabubruch - eine gemeinsame Abstimmung der CDU mit der AfD - zu verhindern.

Habeck: AKK fällt Haseloff in den Rücken

Der Grünen-Vorsitzende Habeck warf CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer vor, ihrem eigenen Ministerpräsidenten in den Rücken zu fallen. Sie habe Grüne und SPD implizit dazu aufgerufen, den Rundfunkstaatsvertrag zu kippen, sagte er dem Portal "ntv.de".



CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte SPD und Grüne in die Pflicht genommen. Alle verantwortlichen Kräfte müssten gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten für politische Stabilität sorgen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Entscheidung liege jetzt insbesondere bei SPD und Grünen, "die sich ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst werden müssen." Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Ziemiak. Er warf den Koalitionspartnern SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt vor, die Kenia-Koalition platzen lassen zu wollen. Ihnen gehe es nicht um den Rundfunkbeitrag, schreibt Ziemiak in einem Gastbeitrag für die "FAZ". "Es geht ihnen um nichts anderes als die Infragestellung der Glaubwürdigkeit der Union im Umgang mit der AfD". Auch beim Rundfunkbeitrag seien die Koalitionspartner in Sachsen-Anhalt wortbrüchig geworden, betonte Ziemiak. Im Koalitionsvertrag sei eine Beitragsstabilität vereinbart worden.

Sachsen-Anhalts CDU-Generalsekretär und Vize-Chefs übernehmen Arbeit

Die CDU in Sachsen-Anhalt wird sich nach dem erklärten Rückzug ihres Vorsitzenden Stahlknecht nicht sofort neu aufstellen. Wie Generalsekretär Schulze der Deutschen Presse-Agentur sagte, werden die stellvertretenden Parteichefs und er selbst zunächst die Arbeit übernehmen. In den nächsten Tagen sollten die Gremien darüber beraten, wie es weitergehe. Als erstes solle geklärt werden, wer die CDU bei den anstehenden Koalitionsrunden zum Streit über den Rundfunkbeitrag vertrete.



Das nächste Sondertreffen mit Spitzenvertretern der Regierung, der Koalition und der Parteien CDU, SPD und Grünen sei für Montag geplant, hieß es weiter. Zuletzt hatte Stahlknecht seinen Rückzug als Parteichef zum 8. Dezember angekündigt. Wenige Stunden zuvor hatte ihn Regierungschef Haseloff mit der Begründung eines schwer gestörten Vertrauensverhältnisses als Innenminister entlassen.

SPD-Parteirat: Koalition in Sachsen-Anhalt nicht aufs Spiel setzen

Die SPD in Sachsen-Anhalt will an der Koalition mit CDU und Grünen festhalten und setzt auf eine Einigung. Entsprechend äußerte sich die Landesvorsitzende Kleemann im Anschluss an eine Videokonferenz des Parteirats. Die Kenia-Koalition als Bollwerk gegen Rechts dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Verantwortung dafür, dass die Grundlagen dieser Landesregierung erhalten blieben, trage die CDU, sagte Kleemann.



Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen in Sachsen-Anhalt, Striegel,forderte die CDU in seinem Land auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Sachsen-Anhalt aus der Isolation zu holen. Die Formulierung "Beitragsstabilität" lasse einen Inflationsausgleich zu, sagte er im Deutschlandfunk. Die CDU interpretiert die im Koalitionsvertrag vereinbarte "Beitragsstabilität" so, dass sich an den bisherigen 17,50 Euro nichts ändert. Die Koalitionspartner argumentieren, die geplanten 86 Cent mehr seien seit der letzten Anhebung des Beitrags vor elf Jahren noch unterhalb eines Inflationsausgleich.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer rät zur Zustimmung

Anders äußerte sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Er appellierte an seine CDU-Kollegen in Sachsen-Anhalt, der Erhöhung des Rundfunkbeitrags zuzustimmen. Das sei auch eine staatsbürgerliche Verantwortung, die jeder einzelne Abgeordnete in Sachsen-Anhalt habe, betonte er.



SPD-Bundestagsfraktionschef Mützenich sagte der "Rheinischen Post", dass die Union insgesamt daran erinnert werden müsste, dass eine Zusammenarbeit mit der "demokratieverachtenden AfD" nicht nur die konkrete Koalition in Sachsen-Anhalt in existenzielle Schwierigkeiten bringen würde.

Umstrittenes Interview mit Stahlknecht

Seit Tagen ringen die Koalitionspartner vergeblich um eine Lösung. Eine Vorentscheidung hätte mit der Beschlussempfehlung des Landtagsmedienausschusses fallen sollen, doch die Abstimmung wurde auf kommenden Mittwoch vertagt.



Eine Minderheitsregierung im Falle des Zerbrechens der Koalition hatte Haseloff kategorisch ausgeschlossen - Stahlknecht in einem Interview mit der "Magdeburger Volksstimme" aber nicht. Haseloff sprach in Magdeburg von einem "schwer gestörten Vertrauensverhältnis zu seinem Parteikollegen" und entließ Stahlknecht als Minister. Daraufhin kündigte Stahlknecht auch seinen Rücktritt vom Amt des CDU-Landesvorsitzenden an.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.