Nach dem überraschenden Rücktritt des russischen Regierungschefs Medwedew berät das Parlament über seine Nachfolge. Präsident Putin hat den Ökonomen Mischustin als neuen Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Der FDP-Europapolitiker Link erwartet durch den Wechsel des Regierungschefs keine politischen Veränderungen.

Der designierte Ministerpräsident Mischustin sei ein Technokrat, der keine eigenen Akzente setzen werde, sagte der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-russischen Parlamentariergruppe im Deutschlandfunk (Audio-Link). Stattdessen werde Mischustin das Amt genauso ausführen, wie Präsident Putin es wolle.



Link betonte, Putin habe mit der gestern angekündigten Verfassungsänderung und dem Rücktritt der bisherigen Regierung von Ministerpräsident Medwedew deutlich gemacht, dass er nach dem Ende seiner Amtszeit 2024 selbst über seine politische Zukunft entscheiden werde.



Der bisherige Regierungschef Medwedew war gestern überraschend zurückgetreten - nach eigenen Angaben, um Putin Raum für Verfassungsänderungen zu geben. In Moskau befasst sich heute das Parlament mit der Nachfolge. Eine Mehrheit für Mischustin gilt als sicher. Er war zuletzt Leiter der russischen Steuerbehörde und wurde von Putin nominiert. Am Nachmittag könnte es eine Entscheidung geben.

DLF-Korrespondent: Putin wird staatliche Ordnung tiefgreifend verändern

Präsident Putin hatte die Reformen in einer Rede zur Lage der Nation vorgeschlagen. Unter anderem hatte er angeregt, den Regierungschef künftig vom Parlament wählen zu lassen.



Nach Einschätzung des Deutschlandfunk-Korrespondenten in Moskau, Thielko Grieß, wird Putin nun damit beginnen, die staatliche Ordnung Russlands tiefgreifend zu verändern. Er verfolge das Ziel, eine für sich machtvolle Position über seine jetzige Amtszeit hinaus zu erhalten. Er darf 2024 nicht erneut kandidieren. Vier Möglichkeiten kommen Grieß zufolge dafür in Betracht:



Erstens: Putin könnte weiter dem Sicherheitsrat vorstehen, dessen stellvertretender Chef nun sein Vertrauter Medwedew wird. Eine Lösung, die dem Vorbild des Machtumbaus in Kasachstan folgen würde.



Zweitens: Sämtliche Personalentscheidungen über die Führung von Sicherheitsstrukturen sollen künftig mit dem Vorsitzenden des Föderationsrats abgestimmt werden müssen. Auch dies ist ein möglicher Posten für Wladimir Putin.



Drittens: Der Staatsrat, ein Gremium, das der Durchsetzung der Zentralmacht in den Regionen dient, soll mächtiger werden.



Viertens: Die anstehende tiefgreifende Veränderung der russischen Verfassungsordnung wird als Neubeginn bewertet. Dann könnten die Amtszeiten des Präsidenten auch wieder von vorn gezählt werden. Putin bliebe Präsident.