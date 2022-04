Eine zerstörte Schule in Luhansk. (picture alliance / Maxppp / Wostok Press/ Olya Morvan)

In der Nacht wurden nach ukrainischen Angaben auch erneut die Großstadt Charkiw sowie die Städte Selenodolsk und Welyka Kostromka beschossen. In Charkiw seien mindestens zwei Hochhäuser in Brand geraten. Angaben zu möglichen Opfern gibt es bislang nicht.

Die ukrainische Regierung bemüht sich unterdessen um eine Rettung der rund 4.000 Soldaten und 1.000 Zivilisten, die sich in einem Stahlwerk in Mariupol im Süden des Landes verschanzt haben und dort beschossen werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj schlug Verhandlungen vor, um die Menschen gegen gefangene russische Soldaten auszutauschen. Einer der ukrainischen Offiziere in Mariupol berichtete in einem Video, es gebe in dem Stahlwerk mehr als 500 Verwundete. Die Menschen dort - darunter Frauen und Kinder - hätten womöglich nur noch wenige Tage oder gar Stunden zu leben, wenn die Angriffe der Russen weitergingen. Zuvor hatten die ukrainischen Truppen ein erneutes russisches Ultimatum zur Kapitulation verstreichen lassen.

Eine vereinbarte Feuerpause zur Evakuierung von Zivilisten sei am Nachmittag von Russland nicht eingehalten worden, kritisierte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Weretschschuk. Dadurch habe man weniger Menschen in Sicherheit bringen können als geplant.

Im Kiewer Vorort Borodjanka wurden nach ukrainischen Angaben zwei weitere Massengräber mit Leichen von Zivilisten entdeckt. Einige von ihnen wiesen Folterspuren auf, teilte die dortige Polizei mit.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.