Region New York

Infolge des Wirbelsturms "Isaias" sind in der Region New York weiterhin tausende Haushalte ohne Strom.

Betroffen sind nach Angaben des Energieversorgers Con Edison etwa 180.000 Kunden vor allem im Stadtteil Queens und in der Bronx. In Manhattan gibt es nur wenige Ausfälle, weil dort die meisten Stromleitungen unterirdisch verlaufen.



Auch in anderen Teilen der US-Ostküste waren die Menschen von den Folgen des Sturms und der Tornados betroffen. Etwa 2,5 Millionen Bewohner hatten keinen Strom. Ein Mensch kam durch den Wirbelsturm ums Leben, mehrere wurden verletzt.