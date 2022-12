Russlands Krieg gegen die Ukraine

Eine Hochspannungsleitung in der Nähe von Odessa wird repariert. Archivbild (AFP / OLEKSANDR GIMANOV)

Bis das Netz vollkommen wiederhergestellt sei, könnten bis zu drei Monate vergehen, teilten die Behörden mit. Familien, die keinen Strom in ihren Wohnungen hätten, sollten die Region nach Möglichkeit verlassen. Nach Angaben des Gouverneurs gibt es nur noch Elektrizität für wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pumpstationen oder Kraftwerke. Der zuständige Energieversorger erklärte, das Ausmaß der Zerstörung sei gewaltig. Reparaturteams würden mit den Arbeiten beginnen, sobald das Militär die Freigabe dafür erteile. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, mehr als 1,5 Millionen Menschen in der Region seien von dem Stromausfall betroffen.

Ein Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung sagte der staatlichen Agentur Tass, in Melitopol seien mehrere Menschen durch einen ukrainischen Artillerie-Angriff getötet worden. Unter anderem sei eine Gaststätte getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.