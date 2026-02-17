Die Vorhersage:
Nachts abklingende Niederschläge, gebietsweise Auflockerungen. Von der Mitte bis in den Osten und Südosten einzelne Schauer, meist als Schnee. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag im Nordosten und Osten stark bewölkt, örtlich einzelne Schneeschauer. Im Südwesten Schneefall, bis zum Abend in die Mitte vorankommend. Temperaturen minus 2 bis plus 7 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden und Osten wechselnd bewölkt. In der Mitte allmählich nachlassender Schneefall, im Süden Regen oder Schneeregen. Minus 3 bis plus 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.