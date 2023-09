Die Wiederwahl von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin gilt als sicher. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Für die kommenden drei Tage sind bis zu 65 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen. In Moskau ist die Bestätigung von Bürgermeister Sobjanin so gut wie sicher. Dennoch wird damit gerechnet, dass die Zustimmung zur Regierungspartei Geeintes Russland zurückgeht. Die Abstimmung gilt als Testlauf für die russische Präsidentschaftswahl im kommenden März.

Sie wird auch in den vier völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk abgehalten. US-Außenminister Blinken hatte die Wahlen dort als "Scheinwahlen" bezeichnet. Die russische Botschaft in den USA warf Washington daraufhin vor, sich in innere Angelegenheiten Russlands einzumischen.

