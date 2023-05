Die Kommunal- und Regionalwahl in Spanien ist auch ein Test für Ministerpräsident Sánchez (dpa picture alliance)

Zu den Regional- und Kommunalwahlen sind rund 37 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen. Die Abstimmung gilt als Test für die linke Minderheitsregierung von Ministerpräsident Sánchez vor der Parlamentswahl Ende des Jahres. In zehn der zwölf Regionen, in denen abgestimmt wird, regiert die sozialdemokratische PSOE. Der Wahlkampf wurde von Skandalen um mutmaßlichen Stimmenkauf an einzelnen Orten überschattet.

