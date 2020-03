Verbraucher sind oft bereit, für Lebensmittel aus der Heimat mehr zu zahlen. Das belegen Studien immer wieder. Kein Wunder also, dass der Handel Produkten gerne das Etikett regional verpasst. Doch was dieser Begriff wirklich bedeutet, bleibt unklar, warnt Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg:

"Das Problem ist, regional oder Region ist gesetzlich nicht geregelt. Das bedeutet, der Hersteller oder auch der Händler, wenn er damit wirbt, definiert erst mal, was er darunter versteht."



Anders, als für Bio-Produkte gibt es für regionale Lebensmittel keine genauen Bestimmungen. Viele Verbraucher verstehen unter Region das unmittelbare Umland.



"Aber es kann durchaus sein, dass das trotzdem noch aus 150 oder 200 Kilometern Entfernung kommt, selbst, wenn es unter einem Label läuft, das angibt, dass es mit regionalen Produkten arbeitet. Also das ist noch nicht zufriedenstellend gelöst." Erklärt Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Siegel, die die regionale Herkunft von Obst, Gemüse und auch von verarbeiteten Produkten kennzeichnen.

Keine einheitlichen Anforderungen an Label

Das bekannteste ist das blau-weiße Regionalfenster. Es wird durch einen Verein aus Produzenten und Handel vergeben. Zwar gibt das Zeichen zuverlässig Auskunft über die Ursprungsregion. Bei der Suche nach Lebensmitteln aus der Heimat helfe es jedoch nur bedingt, sagt Verbraucherschützerin Holzäpfel.



"Hier ist es so, dass die Region nur kleiner als Deutschland sein muss. Es können auch mehrere Bundesländer da aufgeführt werden. Und dann muss man eben entscheiden, ist das für mich noch regional oder finde ich vielleicht noch ein anderes Produkt, das tatsächlich nur aus einer kleineren Region kommt."



Darüber hinaus gibt es spezielle Regionalsiegel in einzelnen Bundesländern. Hier sind die Anforderungen jedoch sehr unterschiedlich. Auch die EU vergibt zwei Siegel zur Herkunft von Lebensmitteln. Das rot-gelbe EU-Siegel "geschützte Ursprungsbezeichnung" garantiert, dass ein Produkt aus heimischen Rohstoffen in der genannten Region hergestellt wurde.

EU-Siegel haben sehr unterschiedliche Aussagekraft

Bislang erfüllen aber nur zwölf deutsche Produkte diese Vorgaben, darunter etwa der Allgäuer Emmentaler. Ausgerechnet - denn der Käse kommt zwar aus dem Allgäu, doch das Emmental liegt in der Schweiz. Häufiger und zum Verwechseln ähnlich ist das blau-gelbe EU-Siegel zur geografischen Angabe. Aber es ist weit weniger aussagekräftig.



"Wenn man beispielsweise an Nürnberger Bratwürste denkt. Die sind auch geschützt, die müssen in Nürnberg hergestellt werden. Aber die Schweine, die eben das Fleisch liefern, die können auch aus ganz anderen Ländern kommen."



Und dann gibt es noch das blau-gelbe EU-Emblem "Garantiert traditionelle Spezialität". Es sieht aus wie ein Herkunftssiegel, ist aber keins. Das Zeichen garantiert nur ein traditionelles Produktionsverfahren, zum Beispiel für Heumilch. Dabei kann das Lebensmittel aus ganz unterschiedlichen Regionen stammen.

Das Fazit der Verbraucherschützer: Regional-Werbung und -Siegel helfen nur eingeschränkt bei der Suche nach heimatnah produzierten Lebensmitteln. Wer Wert auf Produkte aus der nahen Umgebung legt, dem rät Britta Klein zum Einkauf bei Direktvermarktern.



"Das Patentrezept heißt: Kenne deinen Landwirt."