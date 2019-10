In München ist die letzte Regionalkonferenz der SPD zur Vorstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz zu Ende gegangen.

Generalsekretär Klingbeil bewertete die Veranstaltungen positiv. Man habe gezeigt, dass die Partei lebe, sagte er in München. Das Interesse der Basis an den Konferenzen sei sehr groß gewesen. Nach dem Abschluss der Vorstellungsrunde stehen nun noch sechs Kandidatenduos zur Wahl. Ab Montag können die Mitglieder der SPD über ihre künftige Führung abstimmen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll am 26. Oktober feststehen. Falls kein Duo mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, folgt eine Stichwahl, die bis zum 29. November dauert. Endgültig gewählt wird der neue Vorstand auf einem Parteitag Anfang Dezember.