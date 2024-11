Regionalparlament in Abchasien gestürmt: Präsident Bschania bietet Rücktritt an

Menschen stürmen das Regionalparlament in Sochumi, Abchasien (IMAGO / SNA / RIA Novosti)

Er sei bereit, Neuwahlen auszurufen und erneut zu kandidieren, erklärte er. Seine Bedingung sei ein Abzug der Demonstranten. Diese hatten gestern aus Protest gegen ein Wirtschaftsabkommen mit Russland das Parlament und das Präsidialamt besetzt. Bereits in den Tagen zuvor hatte es Proteste gegen eine Ratifizierung des Abkommens gegeben, das russischen Unternehmen Investitionen in Neubauprojekte in Abchasien ermöglichen soll. Die Demonstranten besetzten unter anderem Straßen in der Regionalhauptstadt Sochumi.

Die zwischen den Bergen des Kaukasus und der Schwarzmeerküste gelegene 240.000-Einwohner-Region war 2008 nach einem kurzen Krieg zwischen Russland und Georgien durch Moskau als unabhängige Republik anerkannt worden. Der Kreml unterhält dort wie auch in der ebenfalls pro-russischen georgischen Region Südossetien Militärstützpunkte.

