Vor der Wahl in Katalonien: Carles Puidgemont führte Wahlkampf aus dem Exil in Südfrankreich. (Joan Mateu / AP / Joan Mateu)

Der seit Jahren im Exil lebende Unabhängigkeitsbefürworter Puigdemont kandidiert erneut. Seinen Wahlkampf führte er von Südfrankreich aus, weil in Spanien nach wie vor ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Der frühere katalanische Regionalpräsident hatte 2017 die Abspaltungsbemühungen angeführt. In Umfragen liegen die Sozialisten derzeit klar vorne. Danach folgt Puigdemonts Partei Junts und die andere große Partei der Unabhängigkeitsbefürworter, ERC, des amtierenden Regionalpräsidenten Aragonès. Neu besetzt werden 135 Sitze im Parlament in Barcelona.

Die Wahl hat auch große Bedeutung für die Zentralregierung in Madrid. Vor allem, weil der sozialistische Ministerpräsident Sanchez bei Entscheidungen von den Stimmen der beiden Parteien Junts und ERC abhängig ist.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.