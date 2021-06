In Frankreich findet heute die erste Runde der Regional- und Départementswahlen statt.

Mit Spannung wird dabei vor allem auf das Abschneiden der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National geschaut. Die heutigen Wahlen sind die letzten landesweiten Abstimmungen vor den Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr. Neu besetzt werden unter anderem die Regionalräte. Frankreichs Regionen haben etwa in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Bildung und Wirtschaftsförderung Kompetenzen. Im Wahlkampf spielte aber besonders das Thema Sicherheit eine Rolle, für das die Regionen und Départements gar nicht zuständig sind.



Die Stichwahlen finden am Sonntag in einer Woche statt. Erhält eine politische Kraft auf Anhieb die absolute Mehrheit, entfällt die zweite Abstimmung.

