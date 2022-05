Demonstranten fordern den Rücktritt von Premier Boris Johnson und Finanzminister Rishi Sunak - wegen der Lügen in der Partygate-Affäre (AFP / TOLGA AKMEN)

Für England, Schottland und Wales sehen Umfragen Stimmengewinne für die Labour-Partei voraus. Die Meinungsforschungsinstitute begründen dies unter anderem mit negativen Auswirkungen des Verhaltens von Premierminister Johnson auf seine Konservative Partei. Der Regierungschef war unter anderem mehrfach wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in Downing Street No. 10 in die Kritik geraten.

Für Nordirland stufen Umfrageinstitute die Erfolgsaussichten der Partei Sinn Fein hoch ein. Sie könnte erstmals stärkste Kraft im Regionalparlament werden. Sinn Fein setzt sich für einen Zusammenschluss von Nordirland mit der Republik Irland ein. In der Zeit des Nordirland-Konflikts galt sie als der politische Arm der Untergrundorganisation IRA.

Erste Ergebnisse der Abstimmungen werden für den Abend erwartet. Endergebnisse sollen morgen vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.