Regionalwahlen in Frankreich

Bei der zweiten Runde der Regionalwahlen in Frankreich hat die Partei der Rechtspopulistin Le Pen einer ersten Hochrechnung zufolge keine einzige Region gewonnen.

Mit rund 20 Prozent der Stimmen lag der Rassemblement National sowohl hinter den Konservativen als auch hinter dem Block aus grünen und linken Kandidaten. Die Regierungspartei La République en Marche von Präsident Macron erhielt rund sieben Prozent der Stimmen und ging ebenfalls leer aus. "Diese Ergebnisse sind eine Enttäuschung für die Mehrheit des Präsidenten", räumte der Parteivorsitzende Stanislas Guerini ein.



Die Wahlbeteiligung in den 13 Regionen des Landes war auch in der zweiten Runde wieder sehr niedrig. Wegen der Corona-Pandemie fand die Abstimmung rund drei Monate später statt als ursprünglich geplant. Die Regionalwahlen gelten als Stimmungstest vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, bei der Le Pen Amtsinhaber Macron herausfordern will.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.