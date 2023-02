Der Theaterregisseur Jürgen Flimm ist im Alter von 81 Jahren gestorben. (epd-bild / imago images / Thomas Lohnes)

Das teilte die Berliner Staatsoper Unter den Linden mit. Der renommierte Regisseur führte unter anderem das Schauspielhaus in Köln, das Thalia Theater in Hamburg und zuletzt die Berliner Staatsoper. Er leitete die Ruhrtriennale und die Salzburger Festspiele und arbeitete als international gefragter Opernregisseur. Zudem war er an mehreren Hochschulen tätig. Flimm wurde mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet.

