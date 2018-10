Die amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin Audrey Wells ist tot.

Sie wurde 58 Jahre alt. Wells starb bereits am Donnerstag, einen Tag vor der US-Kinopremiere ihres neuen Films "The Hate U Give", für den sie das Drehbuch geschrieben hatte. Es basiert auf dem Romandebüt der Amerikanerin Angie Thomas. Darin schildert sie das Schicksal eines schwarzen Teenagers vor dem Hintergrund von Polizeiwillkür und Rassenunruhen. Das Coming-of-Age-Drama soll im Januar in die deutschen Kinos kommen.



Wells war für Drehbücher mit starken Frauenfiguren bekannt, darunter die Vorlagen für die Filme "Lügen haben lange Beine" und "Darf ich bitten?"