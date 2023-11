Wetter

Regnerisch bei 7 bis 17 Grad

Das Wetter: Regnerisch mit ergiebigem Niederschlag in einigen Mittelgebirgen und an den Alpen. Im Nordosten noch längere Zeit trocken. In der Südwesthälfte mild bei 11 bis 17 Grad, sonst 7 bis 10 Grad. Am morgigen Dienstag wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf vor allem im Westen und Norden Schauer. An den Alpen und im angrenzenden Vorland stellenweise ergiebige Regenfälle. 9 bis 15 Grad.

13.11.2023